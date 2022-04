Verdachte van ontvoering en zware mishandeling 16-jarige Younes vrijgesproken

Beeld Getty Images

Dat staat in een vonnis dat de Amsterdamse rechter donderdag heeft gewezen.

Volgens de officier van justitie had Safouane ben H. zich schuldig gemaakt aan ontvoering en zware mishandeling. Younes werd volgens een getuige op zaterdag 6 november om half zes ’s middags door meerdere mannen een Seat Ibiza in getrokken, bij het appartementencomplex Parkrand aan de dr. H. Colijnstraat in Amsterdam-Geuzenveld.

Politieagenten troffen bloed aan in de hal. Na een uur dook Younes weer op, zij het flink gehavend. Volgens justitie waren zijn wang en oor blauw, en had hij een gebroken neus, een opgezwollen oog en krassen in zijn nek. Met camerabeelden is Ben H. opgespoord.

Advocaat Willem van Vliet bepleitte dat Ben H. juist een ruzie suste, en dat Younes uit eigen beweging meeliep met de jongens. Younes heeft zelf meermaals verklaard dat hij niet is ontvoerd. Ook de getuige die verklaarde, zei dat hij ‘meeliep en niet tegenstribbelde’.

De rechter bekeek de beelden van een camera bij een kinderdagverblijf tegenover het complex en concludeerde dat een jongen richting de auto wordt geduwd en een enkele keer lijkt te vallen, maar dat er geen sprake lijkt te zijn van instappen onder dwang. Op de beelden was het type auto niet te herkennen en de identiteit van de jongens niet vast te stellen.

Kalmeren

Bovendien valt op andere camerabeelden van het complex te zien dat Ben H. probeert om Younes en een andere jongen uit elkaar te halen. ‘Hij lijkt te proberen de situatie te kalmeren,’ schrijft de rechter. Hoewel Ben H. zich wel bij het groepje mannen begeeft, heeft hij op die beelden geen geweld gebruikt.

Omdat daardoor niet te bewijzen valt dat Ben H. zich schuldig heeft gemaakt aan ontvoering of zware mishandeling, is hij vrijgesproken. Advocaat Van Vliet: “Mijn cliënt is opgelucht door de terechte vrijspraak. Ontvoering is toch een zware verdenking.”

Naast Safouane ben H. werden ook de 19-jarige Zakaria Z., 33-jarige Rochdi T. en 25-jarige Yahya K. gearresteerd. Ook zij zijn alle drie vrijgesproken.