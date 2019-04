Verdachte van moord op Leta doet halve bekentenis

Naast zijn werk bij de gemeente was Leta eigenaar van Buitenveldert Computerreparatie, maar dat was niet erg lucratief. Daarnaast organiseerde hij onder de vlag van het bedrijfje Bunga Bunga Events openbare dansfeesten in horecagelegenheden in Amsterdam en Zaandam. Dat was evenmin een vetpot.



Lolletje en dolletje

Een vriend van Leta schetste hem op AT5 als het type geinponem: altijd in voor een lolletje en dolletje. Zo vond hij het leuk zich in een vol restaurant op één hand op te drukken. Dat Leta geliefd was, bleek ook uit de opkomst bij de pro formazaak. De publiek tribune was afgeladen vol. In de zaal was ook zijn vader aanwezig.



Over het motief van de steekpartij is niets bekend. Advocaat Admiraal wilde daarover niets kwijt. Vrienden van Leta kennen P. niet. Zij hebben geen idee wat de verstandhouding tussen Leta en P. was.



P. blijft de komende drie maanden in hechtenis. In die periode zal er een nieuwe zitting plaatsvinden. Daarin komt uiteraard aan de orde wat P. op 9 mei zegt over zijn 'betrokkenheid' bij de dodelijke steekpartij.