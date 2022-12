Verdachte van moord in woning Spaarndammerbuurt ook beschuldigd van verkrachting

Beeld Joris van Gennip

De 40-jarige Poolse Andrzej B. wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van de moord op Willem Elewout. Zowel B. als Elewout maakte deel uit van een groep alcoholisten en verslaafden die regelmatig samenkwam in het Westerpark.

B. woonde in bij Elewout in diens woning aan de Houtrijkstraat in de Spaarndammerbuurt. Daar kwamen ook veel andere verslaafden over de vloer.

De twee mannen hadden een moeizame verhouding. Beiden kampten met alcohoholproblemen. Getuigen verklaarden dat Andrzej B. gewelddadig kon zijn als hij dronken was. Toen Elewout na de dood van een goede vriend nog meer begon te drinken, verslechterde de relatie tussen de huisgenoten.

Steakmes, aanzetstaal

Op 9 maart kwam er bij de politie een melding binnen dat er iets niet klopte in de woning van Elewout. Toen agenten daarop poolshoogte kwamen nemen, roken ze direct een lijkengeur. Het slachtoffer was al enkele weken dood en bleek door geweld om het leven gekomen. Hij had meerdere steekwonden die waren toegebracht met een steakmes. Ook was hij met een aanzetstaal, om messen te slijpen, op zijn hoofd geslagen.

De politie vond dna van Andrzej B. op het steakmes, een broodmes, het aanzetstaal en op een waterpomptang waar ook bloed van het slachtoffer aan zat. Twee weken na de vondst van het lichaam werd Andrzej B. aangehouden in Amsterdam-Noord op verdenking van moord.

B. wordt daarnaast verdacht van een verkrachting. Het slachtoffer was een verslaafde vrouw. Zij zou, een dag voordat zijn lichaam werd gevonden, in de woning van Willem Elewout zijn verkracht. Daarbij zou B. gezegd hebben “Ik ga je vandaag doden of morgen, kies maar.”

Seks met instemming

Woensdag was er een pro-formazitting in de zaak. Andrzej B. ontkent betrokken te zijn geweest bij de moord op Elewout. Marc van Vuuren, de advocaat van Andrzej B., wees erop dat er heel veel mensen in de woning aan de Houtrijkstraat kwamen. “Dat er dna van mijn cliënt is gevonden is niet gek. Mijn cliënt heeft daar lange tijd gewoond. De woning werd nooit schoongemaakt, het was er een vieze bende.”

Ten aanzien van de verkrachting refereerde Van Vuuren aan het feit dat Andrzej B. eerder ook al met een andere vrouw seks had gehad in de woning waar het lichaam van Elewout lag en dat dit met wederzijdse instemming was gebeurd.

De zaak gaat in maart volgend jaar verder.