Verdachte van mishandeling vrouwen West blijft langer vast

Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.



Op maandag 10 september werd een fietser belaagd door twee mannen. Ze kreeg een schouderduw en viel met haar fiets tegen de muur. Daarna trapte een van de mannen haar hard in haar rug.



Niet wegkijken

Een 29-jarige vrouw besloot daarop snel foto's te maken van het tweetal. Toen een van hen dit doorkeeg, viel hij de vrouw aan en sloeg haar in het gezicht. Door de klap brak ze haar gezicht op drie plekken. Ook liep ze een hersenschudding op.



Een van de mannen was al eerder opgespoord en verhoord.



De twee slachtoffers deden vorige maand hun verhaal in Het Parool, in de hoop dat voorbijgangers bij dergelijke incidenten in actie komen in plaats van wegkijken.



