Verdachte van doodslag medewerker HVO-Querido (65) langer vast

Het forensisch onderzoek, het bloedonderzoek en het dna-onderzoek op de fles waarmee het slachtoffer zijn hulpverlener tegen het hoofd heeft geslagen, zijn wel afgerond.

De 65-jarige medewerker van HVO Querido hielp D. op maandag 9 mei met het opruimen en weggooien van enkele spullen in diens woning aan de Hoofdweg in Amsterdam. Buren zagen de man, die al twintig jaar werkzaam was voor HVO Querido, later op de dag bloedend op de grond liggen.

D. werd nog dezelfde dag aangehouden. Het slachtoffer overleed zondag 15 mei aan zijn verwondingen.

Op 13 januari wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Vier deskundigen worden voor de zaak opgeroepen, onder wie een epileptoloog, een neuroloog en een psychiater van het Pieter Baancentrum