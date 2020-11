Verdachte van dodelijke steekpartij Bos en Lommer aangehouden

- Beeld Joris van Gennip

Ter plaatse was tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. Vrijdagochtend rond 8 uur werd zijn lichaam afgevoerd toen het sporenonderzoek dat toeliet.

De verdachte ging er vandoor in de richting van station Sloterdijk en is vrijdagochtend aangehouden op het treinstation in Zwolle.

Het is de tweede keer deze week dat een slachtoffer door geweld om het leven is gebracht. In de nacht van dinsdag op woensdag werd de 30-jarige ‘Maantje’ op het Krugerplein in Oost neergeschoten. Hij is donderdag in een ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie arresteerde kort na het incident twee Amsterdammers van 21 en 24 jaar oud. Hun betrokkenheid wordt nog onderzocht.