Verdachte van dodelijke aanrijding Hugo de Grootplein reed 130 per uur

Beeld ANP

Uit de eerste onderzoeken van het Openbaar Ministerie blijkt dat Jamie S. op zaterdagavond 10 december vorig jaar met 130 kilometer per uur door Amsterdam-West reed, waar de toegestane snelheid 50 kilometer per uur is.

Volgens ooggetuigen reed de auto vanaf de Jan van Galenstraat de Tweede Hugo de Grootstraat in. Daar verloor de automobilist mogelijk de macht over het stuur en reed hij aan de overzijde van de weg een scooterrijder en fietser aan die in de tegenovergestelde richting reden.

“Hij reed als een soort moordwapen door de stad, terwijl half Amsterdam op de been was,” zegt de officier van justitie. “We mogen van geluk spreken dat hij niet tien mensen heeft aangereden.” Het OM verdenkt S. van doodslag, schuld aan een ernstige aanrijding en het verlaten van de plaats van het ongeval.

‘Agent stond doodsangsten uit’

Het OM heeft verschillende pogingen gedaan de snelheid waarmee S. reed te achterhalen, waaronder een rijproef. Volgens de officier stond de agent die deze nabootsrit afnam doodsangsten uit. “Vanaf 100 kilometer per uur wilde hij alleen nog maar de auto uit. Het verkeer is met zo’n snelheid totaal niet meer te overzien.” De medepassagiers van S. zouden hebben aangegeven dat ze bang waren en vroegen hem zachter te rijden. “Maar wat ze ook riepen; hij ging niet langzamer.”

S. zit sinds hij zich de dag na de aanrijding op het politiebureau meldde vast. Hij zegt spijt te hebben, toont berouw en wil zijn proces buiten de cel afwachten. “Ik slaap en eet slecht en ik huil dagelijks.”

S. is al eerder veroordeeld voor een verkeersfeit. Daarnaast heeft hij eerder een celstraf uitgezeten voor een ander onbekend strafbaar feit. Hij was nog niet zo lang op vrije voeten, aldus Geert-Jan Kruizinga, de advocaat van S. “Hij was, met vallen en opstaan, bezig om zijn leven weer op de rails te krijgen.”

Verschrikkelijke gevolgen

Kruizinga vroeg de rechtbank donderdag tijdens een pro-formazitting om schorsing van zijn voorlopige hechtenis. “Het was een verschrikkelijk ongeval met verschrikkelijke gevolgen, waarvoor mijn client verantwoordelijk is.” Maar hij stelt dat S. het ongeval niet opzettelijk heeft veroorzaakt en dus niet vast hoeft te blijven zitten.

De rechtbank gaat daar niet in mee en verlengt de voorlopige hechtenis. “Op camerabeelden is te zien dat een andere fietser moest wegduiken omdat u met een moordgang reed.” De snelheid en de locatie zijn voldoende voor verlenging van de voorlopige hechtenis.