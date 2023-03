Verdachte steekpartij Amsterdam CS is 28-jarige Duitse man zonder vaste woon- of verblijfplaats

Politie bij het afgezette gebied rond Amsterdam CS. Beeld Michel van Bergen

Er wordt nog onderzoek gedaan naar het motief achter de steekpartij. De politie gaat ervan uit dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. Bij de aanhouding ontstond enige paniek onder aanwezigen.

De politie kreeg rond 23.15 uur een melding binnen van de steekpartij. Het slachtoffer was in de lobby met een groep vrienden, toen de man hem aanviel met een mes. De dader zou mogelijk meer mensen willen steken. Ter plaatse zagen agenten de verdachte met een mes lopen.

Omdat de man zich niet direct overgaf, voelde de politie zich genoodzaakt het dienstwapen te gebruiken, vertelt een woordvoerder. Of dat ging om een gerichte schoten of waarschuwingsschoten wordt nog onderzocht. De verdachte raakte daarbij niet gewond.

Stroomstootwapen

De verdachte is uiteindelijk aangehouden, waarbij de politie ook een stroomstootwapen heeft gebruikt. De persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is nog onbekend. Over het motief van de dader is ook niets bekend.

Het slachtoffer is met meerdere steekwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is aanspreekbaar en buiten levensgevaar, maar ‘flink gewond geraakt’, aldus de woordvoerder.

Paniek

Tijdens het incident brak korte tijd paniek uit rond het station, zo is te zien op beelden die op sociale media worden gedeeld. Mensen zetten het op een rennen nadat de politie een aantal schoten loste en probeerden in het station een veilig heenkomen te vinden.

Hotel Ibis wil niet op het incident reageren.