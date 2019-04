Verdachte steekpartij Albert Cuyp nog drie maanden vast

Dit heeft de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank dinsdag bepaald. Advocaat Herman Loonstein van de twee slachtoffers, Martin Colmans en zijn zoon Sharon, stelde eerder dat de verdachte is geradicaliseerd. De man zou de hele familie, een Joods gezin, hebben aangevallen.



Colmans zei dat het gezin de steekpartij overleefde doordat een Marokkaanse marktkoopman hem te hulp snelde.



Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde eerder dat signalen van radicalisering ook daar zijn binnengekomen.



Terroristisch motief

De man wordt op dit moment echter niet verdacht van een daad met terroristisch motief. Uit onderzoek van de politie kwamen ook geen aanwijzingen voor radicalisering naar voren. Het OM zegt dat het onderzoek nog verder gaat.



Advocaat Michael Berndsen van Meijers Canatan Advocaten onthield zich dinsdagochtend van elk commentaar. Zijn cliënt, door kooplui Tarik genoemd, is afgelopen week nog van advocaat gewisseld.



Zijn vorige advocatenkantoor, Thomas Advocaten, wilde enkele dagen geleden nog namens de verdachte met een verklaring over zijn vermeende radicalisering naar buiten komen, mede omdat er bewijzen zouden zijn dat hij de afgelopen periode niet in het Midden-Oosten is geweest. In plaats daarvan koos de verdachte voor een nieuwe advocaat. Over de aanleiding daarvoor willen beide advocatenkantoren niets zeggen.