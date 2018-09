Verdachte Soufiane O. onder dwang opgenomen in Pieter Baan

Uiteindelijk was de groep in wisselende samenstellingen naar Any Time Pizza in Noord gegaan. Daar had het latere slachtoffer een opmerking gemaakt die de schutter kennelijk als beledigend had ervaren, waarna die zijn vuurwapen trok en van heel dichtbij vier keer schoot.



Hoewel een getuige sprak van 'twee negers' onder wie de dader was, zijn er ook verscheidene getuigenissen waarin het signalement van O. is te herkennen. Op camerabeelden is te zien dat hij voor het incident op een grijze scooter de pont naar Noord neemt, en kort daarna weer de pont terug.



Aangifte

Het slachtoffer had eerst niets willen zeggen over de hem bekende dader 'omdat hij het zelf wel zou oplossen', maar deed begin april alsnog aangifte. In een afgeluisterd gesprek had hij zijn vriendin uitgelegd waarom: "Als ik geen aangifte doe, kan ik geen geld krijgen. Ik wil afgekeurd worden toch? Kunnen we lekker in het buitenland leven. Elke maand wordt doekoe gestort. Lachen." Hij noemde O.'s naam en zei hem te kennen.