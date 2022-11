Verdachte Schiphol is 55-jarige man, aangehouden voor bedreiging

De 55-jarige man die op Schiphol zei gevaarlijke stoffen te hebben is aangehouden en wordt verdacht van bedreiging. Beeld ANP

De man gaf dinsdagochtend bij de marechaussee op de luchthaven aan dat hij gevaarlijke stoffen bij zich droeg. Het specialistische team vanuit Defensie heeft de man onderzocht. Om welke stoffen het gaat is niet bekend. De marechaussee bevestigt dat de 55-jarige man dinsdag is geland op Schiphol.

De man is naar een zogeheten ontsmettingsstraat gebracht. Dat is volgens de marechaussee standaard procedure in dit soort gevallen. Op beelden is te zien dat hulpdiensten aanwezig zijn, zoals de brandweer. Ook lopen mannen in speciale pakken rond. Zij liepen ook mee met de marechaussee die de man aanhield en wegvoerde. Het onderzoek in de zaak is nog in volle gang.

Grip 1

De marechaussee kan nog geen uitsluitsel geven wat er precies gebeurd is. Een deel van de centrale hal van Schiphol, met horeca zoals de Burger King en Starbucks, werd afgezet. “We nemen het zekere voor het onzekere,” zei de woordvoerder.

Hulpdiensten hadden opgeschaald naar Grip 1. Dat betekent dat meerdere eenheden van de brandweer, politie en ambulancediensten naar Schiphol komen vanwege de calamiteit.

Het treinverkeer van en naar Schiphol was gedurende enkele uren gestremd. Rond 14.00 uur gingen de eerste treinen weer rijden. Door inzet van hulpdiensten waren er minder perronsporen beschikbaar. Hierdoor sloegen sommige treinen hun stop op Schiphol Airport over, meldt de NS.