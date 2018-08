Verdachte schietpartij Zuid was bij Museumplein

De verdachte bevond zich rond 15.00 uur in die buurt, meldt de politie vrijdag.



Een onbekende man wandelde maandagmiddag Ferilli's Caffè in de Beethovenstraat binnen en schoot een Kroatisch-Amsterdamse crimineel (62) dood. Aan een ander tafeltje zaten eters met een baby.



Apollolaan

De politie sluit niet uit dat de verdachte zich eerder die dag in de omgeving Apollolaan/Beethovenstraat bevond en roept mensen op het te melden als zij eind van de ochtend of begin van de middag iets hebben gezien in die buurt. Ook wil de politie het weten als iemand later die dag iets bij het Museumplein heeft gezien.



De politie heeft inmiddels een nauwkeuriger signalement van de man: hij is 1.60 tot 1.65 meter lang, is breed met opvallende gespierde bovenarmen, zongebruind en heeft een gladgeschoren kaal hoofd. Hij droeg een strak wit T-shirt met korte mouwen, een witte sportbroek en een gouden schakelketting.