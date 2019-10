Verdachte schietpartij Hugo de Grootplein langer vast

De rechter-commissaris heeft besloten dat de man voor veertien dagen wordt vastgehouden. Hij zit in beperkingen en mag alleen met zijn advocaat contact hebben.

De man (41) uit Amstelveen die woensdag is aangehouden in verband met de schietpartij op het Hugo de Grootplein in A’dam op 23/10 is vanmiddag door de RC voor een periode van 14 dagen in bewaring gesteld. Hij zit in beperkingen en mag dus alleen met zijn advocaat contact hebben.