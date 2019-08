Verdachte schietpartij Bijlmer meldt zichzelf bij politie

De politie heeft hem aangehouden. Hij is waarschijnlijk de schutter, aldus de politie.

Curiel werd donderdagavond neergeschoten bij de flat Hogevecht. Beeld ANP

Het was de tweede keer in enkele weken dat in de Bijlmer een man werd doodgeschoten. Curiel werd donderdagavond neergeschoten bij de flat Hogevecht. Hij werd op straat gereanimeerd, maar was niet te redden en overleed in het ziekenhuis. Hij had een strafblad, maar stond niet bekend als een zware crimineel.

De politie blijft op zoek naar getuigen en ‘een kleine, blauwe auto waarin meerdere personen zaten’, die getuigen kort voor het schieten hebben gezien. Curiel werd enkele jaren geleden vervolgd voor onder meer een woninginbraak en een gewelddadige straatroof.

Tot nu toe vielen dit jaar in Amsterdam twaalf doden door geweld, van wie vier in Zuidoost.