Verdachte reeks explosies is jongen van 15

De verdachte zou betrokken zijn bij meerdere incidenten, meldde de politie eerder. De explosies troffen de afgelopen tijd in de hoofdstad zowel woningen als horecazaken.

Aangezien de jongen in beperkingen zit, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat, worden er verder geen mededelingen gedaan over de zaak. Ook speelt zijn leeftijd mee bij de terughoudendheid, aldus het OM.

De afgelopen tijd waren er onder meer explosies op het Kleine-Gartmanplantsoen bij Café in the City in het centrum en bij horecazaak The Harbour Club aan de Cruquiusweg in Oost. Ook ging een explosief af bij een huis aan de Emanzana, midden in een woonwijk. In de nacht van zondag op maandag ontplofte er weer een vuurwerkbom, ditmaal bij een horecazaak aan de Vijzelgracht. Het is niet bekend voor welke incidenten de verdachte verantwoordelijk wordt gehouden.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

