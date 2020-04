Verdachte: ‘Plan was Derk Wiersum naar kroongetuige te volgen, niet te doden’

De vele bloemen bij het kantoor van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. Beeld ANP

In dat scenario is de schutter die Wiersum met veel kogels doodde de enige verantwoordelijke voor diens dood, en niet de andere vermoede aanwezigen bij de moordplek.

B. en zijn huidige twee medeverdachten Giërmo B. (36) en Anouar Taghi (26) zijn aangeklaagd voor ‘het medeplegen’ van de moord die het land schokte. Als het niet het zorgvuldig voorbereide plan was dat Wiersum die ochtend zou worden doodgeschoten, zou alleen de schutter verantwoordelijk zijn, is het idee.

Advocaat Job Knoester van Moreno B. voerde het ‘alternatieve scenario’ woensdagmiddag aan ter onderbouwing van zijn verzoek B, vrij te laten uit voorarrest.

Verworpen

De rechtbank verwerpt het verzoek B. vrij te laten uit voorlopige hechtenis omdat er volop aanwijzingen zijn dat hij bij de moord betrokken was.

Zijn dna zat in twee voertuigen die bij (het voorbereiden van) de moord zijn gebruikt; gegevens van de telefoons die verdachten rond de moord maar kort gebruikten en het gegeven dat B. op 11 en 16 september naar Wiersum belde kort voor zijn dood. B. is in de vroege ochtend van 18 september, vlak voor de moord op Wiersum, bovendien met medeverdachte Giërmo B. gezien in Amsterdam-Zuidoost.

De rechtbank ziet veel aanwijzingen voor ‘een vooropgezet plan om Wiersum te doden’. Als de verdachten Wiersum wilden volgen naar de kroongetuige, ‘zouden ze de confrontatie niet zijn aangegaan op straat’.

Plotselinge ruzie

Ook Knoester kwam nog met een tweede afwijkende theorie in lijn met wat de advocaat van medeverdachte Anouar T. op een eerdere zitting te berde had gebracht. Die had gesteld dat alleen de schutter voor de moord verantwoordelijk kan worden gehouden omdat de fatale schoten vielen in een plotselinge ruzie – en niet in dat zeer uitvoerig voorbereide plan dat Openbaar Ministerie ziet.

Een getuige heeft immers beschreven hoe Wiersum die ochtend van 18 september op Imstenrade in Amsterdam-Buitenveldert vanuit zijn voortuin naar zijn auto liep, waarna de latere schutter naast hem opdook toen hij was ingestapt.

De man strekte zijn arm en maakte kort daarop een klein sprongetje.

Omgebouwd alarmpistool

De recherche gaat ervan uit dat hij wilde schieten met zijn omgebouwde alarmpistool, maar dat het haperde, zoals vaker gebeurt.

Wiersum stapte uit en ging achter de man aan. Die schoot hem alsnog dood met het wapen dat alsnog afging. Wiersum had tien schotwonden.

Volkomen ongeloofwaardig

De officier van justitie noemt de alternatieve theorieën ‘volkomen ongeloofwaardig’.

De verdachten zijn onder meer via dna-sporen te linken aan de gestolen Volkswagen Transporter en de gestolen Opel Combo die in de vroege ochtenden van 16, 17 en 18 september (weer) in de straat van Wiersum waren opgedoken. Moreno B. heeft kort voor zijn dood ook met Wiersum gebeld – waarschijnlijk om te achterhalen of die thuis was.

Fiets

Op 16 en 17 september vertrok Wiersum met de fiets, waarna de VW Transporter respectievelijk de Opel Combo de straat uitreden. De recherche gaat ervan uit dat de daders werden verrast doordat Wiersum met de fiets van huis ging en niet met de auto.

De verdachten waren niet aanwezig op de formele inleidende zitting, zoals hen vanwege de coronacrisis was verzocht. De aanklager en de advocaten hadden hun standpunten op verzoek van de rechtbank al van tevoren schriftelijk uiteengezet.

Videoverbinding

Alleen advocaat Job Knoester van Rotterdammer Moreno B. was gekomen, omdat het voor hem de eerste ‘pro formazitting’ was waarop zijn standpunt openbaar kon worden gemaakt. Knoester vatte daarom zijn pleidooi samen voor de journalisten die de zitting via een videoverbinding volgden in een andere zaal van de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam-Zuid.