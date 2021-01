Verdachte opgepakt voor steekpartij Watergraafsmeer

Beeld ANP

Of de man of de vrouw is door de politie als verdachte aangemerkt. Zowel de man als vrouw zijn met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, meldt de politie.

Een van de slachtoffers is met spoed naar het ziekenhuis gebracht met een traumahelikopter. Ook is iemand door de brandweer uit de woning gehaald. Het is onduidelijk of het om het slachtoffer of de verdachte gaat.

De politie doet nog onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld in de woning.