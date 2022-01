Verdachte opgepakt voor moord op Rosleny Magdalena

Politieonderzoek op de dag dat Rosleny Magdalena werd doodgeschoten. Beeld ANP / Novum RegioFoto

Op 17 november 2016 fietste de 28-jarige Rosleny Magdalena ’s ochtends vroeg door Amsterdam-Zuidoost. Op de fietsersbrug bij de Maldenhof werd ze neergeschoten, nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht. Op bewakingsbeelden die de politie later opvroeg was te zien hoe ze, in de omgeving van het Holendrechtplein, door een fietser in een regenpak gevolgd leek te worden.

Na onderzoek van de recherche wordt een conflict of ruzie in de relationele sfeer als mogelijke aanleiding genoemd voor de moord. Twee keer kwam de zaak in Opsporing Verzocht en hoewel daar beelden van de mogelijke dader getoond werden en tientallen tips binnenkwamen, werd de zaak nooit opgelost. Ook loofde het Openbaar Ministerie 15.000 euro uit voor de gouden tip.

De laatste paar jaar is er veel aandacht geweest voor de zaak. Onder andere Peter R. de Vries zette zich in om de zaak op te lossen. Onlangs gaf de familie nog een interview in Het Parool over hoe betrokken De Vries was om de zaak op te lossen.

De familie laat vrijdag in een reactie weten dat ze donderdag op de hoogte zijn gesteld van de aanhouding en blij te zijn dat er een ontwikkeling in de zaak is. Ze willen eerst verdere uitkomsten van het onderzoek afwachten voordat ze reageren.