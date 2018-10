Verdachte opgepakt voor doodschieten man in Zuidoost

Gondilio werd even voor half vier neergeschoten in een pand aan de Dolingadreef. Agenten troffen hem zwaargewond aan op straat, waarna hij al snel overleed.



Of de donderdagmiddag aangehouden verdachte de schutter is of dat hem een andere rol wordt toegedicht, wil de politie niet kwijt. Tot nu toe is niet gerept over meer betrokkenen dan alleen de schutter.



De verdachte 'zit in beperkingen' en mag alleen zijn advocaat spreken. Daarom doen ook politie en justitie verder geen mededelingen.