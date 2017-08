Verdachte ontvoering 'jihadbruid' blijft in cel

De 39-jarige man zou vorig jaar een zestienjarig meisje uit Heesch hebben ontvoerd naar Antwerpen, naar islamitisch recht zijn getrouwd en haar hebben voorbereid op de jihad in Syrië.



De man wordt niet alleen verdacht van ontvoering, maar ook van deelname aan een terroristische organisatie. Het meisje was vorig jaar in juli en augustus drie weken vermist. De advocaat van G. stelt dat het meisje liegt, dat ze vrijwillig meeging, maar uiteindelijk niet meer wilde en terugging naar huis.



De rechtbank had de verdachte in mei al geschorst uit voorarrest. Maar nadat een andere vrouw aangifte tegen hem had gedaan van verkrachting, mishandeling en dreigen met een mes, kwam hij weer vast te zitten.



Het is de bedoeling de zaak op 17 november inhoudelijk te behandelen.