Verdachte ontvoering Insiya wilde naar buitenland vluchten

De Amerikaanse man is opnieuw gearresteerd en zit in voorlopige hechtenis.



Hij werd bij de ontvoering van het destijds 2,5-jarige meisje Insiya op 29 september 2016 getackeld door een oplettende buurman, en kon daardoor worden gearresteerd. Twee andere mannen wisten te ontkomen met het meisje, dat sindsdien in India bij haar vader is.



De voorlopige hechtenis van Amerikaan was in december 2017 geschorst. Dat gebeurde op voorwaarde dat hij zijn reispapieren inleverde. Ook moest hij zich wekelijks melden bij de reclassering.



"Dat hij het land wilde verlaten was tegen de voorwaarden in," zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Zondag heeft de rechter de man weer in voorlopige hechtenis geplaatst voor 90 dagen.



