Verdachte neemt witwassen wel heel letterlijk

De 24-jarige verdachte dacht 350.000 euro wit te wassen in zijn wasmachine. Daar had de persoon in ieder geval het geld verstopt voor de politie.



Tijdens een huiszoeking kwam het geld aan het licht. De politie vond naast het geld ook een vuurwapen, geldtelmachines en een paar gsm's in het huis aan het Oeverpad in Nieuw-West.



In het pand, waar volgens de gemeentelijke administratie niemand woont, was de verdachte op het moment van de huiszoeking aanwezig. De persoon werd meteen aangehouden.