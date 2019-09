Verdachte moord Raymildo Landveld ook vervolgd voor poging tot moord toevallige passanten

De 19-jarige Raymildo Landveld werd op woensdagavond 2 mei 2018 doodgeschoten in de Krootstraat. Beeld Opsporing Verzocht

Daarbij wordt A. nog aangeklaagd voor het voorbereiden van drugshandel en het witwassen van misdaadwinsten. Dat kondigde de officier van justitie dinsdag aan op de eerste inleidende zitting in de strafzaak. De rechtbank ziet vooralsnog voldoende aanwijzingen dat A. de (enige) schutter was om hem in de cel te houden.

De in de Bijlmer opgegroeide Raymildo Landveld was net begonnen bij de gemeentereiniging en had op een parkeerterrein in Diemen tijdens zijn werk een Mercedes Vito-bus zien staan met de sleutels in het contact. Hij was dakloos en stal de bus om in de laadruimte te kunnen slapen. Waarschijnlijk wist hij niet dat in een verborgen ruimte in de bestelbus een forse partij cocaïne was verstopt.

Per ongeluk

Uit het strafdossier rijst het beeld dat één van de eigenaars van de per ongeluk gestolen drugs de bus zag toen Landveld en twee vrienden in de avond van 2 mei door Zuidoost toerden om her en der kleine geldbedragen te pinnen en te lenen.

De eigenaar lijkt Maikel A. te hebben gebeld. Die zou volgens de recherche in de Krootstraat eerst geschoten hebben op de Toyota Aygo van het onschuldige stel, dat eten was gaan halen. Die kogels misten hun doel. Vervolgens werden Landveld en zijn vriend beschoten. Landveld stierf ter plekke, de vriend raakte zwaargewond.

Fotoconfrontatie

Advocaat Tjesse den Haan vroeg de vrijlating van Maikel A. bij gebrek aan bewijs dat zijn cliënt de schutter is, maar kreeg geen gelijk. De rechtbank volgde de visie van justitie die in het dossier wél voldoende basis ziet om de verdachte in de cel te houden.

De vermoedelijke eigenaars van de drugs belden en whatsappten die avond vaak. In afgeluisterde gesprekken wekten zij en hun naasten de indruk dat A. had geschoten, met een wapen in zijn rechterhand. Landvelds zwaar verwonde vriend herkende A. tijdens een fotoconfrontatie, al twijfelde hij tussen hem en één ander, maar die is al drie jaar dood.

‘Genakt’

In heimelijk opgenomen gesprekken speculeerden de betrokkenen wie van de schietpartij af wisten – vooral ook nadat A.’s vriendin in mei door undercoveragenten was benaderd met een verhaal dat de geschiedenis omtrent de schietpartij oprakelde.

De eigenaar van de drugs zei ‘genakt’ (bestolen) te zijn, wat het scenario van de recherche bevestigt.

In een container waarin A. huisraad had opgeslagen, lag een revolver (overigens niet het wapen waarmee is geschoten). In een tweede container trof de recherche een ‘compleet laboratorium’ waarin vrijwel zeker cocaïne was bewerkt.

Wanneer de zaak inhoudelijk kan worden behandeld, is nog onzeker.