Verdachte moord rapper Bolle ontkent

Rapper Bolle. Beeld Screenshot YouTube

Lowland (19) werd op 10 oktober 2018 met een vuurwapen om het leven gebracht in Venserpolder. Kort daarna werd J. aangehouden.

Ten onrechte, zei de verdachte donderdagmorgen bij de start van zijn proces. “Ik heb er niets over te zeggen. U mag mij alles vragen, maar ik heb het niet gedaan.”

Moeder

Het was de moeder van J. die de avond van de moord met de politie belde om haar zoon aan te geven. In de wijk ging op dat moment ook het gerucht dat J. de dader was.

Aanleiding zou een ruzie over een meisje zijn. Ook dat sprak J. voor de rechtbank tegen. “Ik had niets tegen Gondilio. Als we elkaar op straat tegenkwamen, liepen we elkaar gewoon voorbij.”

Tijdens de zitting werd bekend dat het moordwapen in augustus van dit jaar is gevonden in Rotterdam. Onderzoek naar een relatie tussen de eigenaar en de verdachte leverde niets op.