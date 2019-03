Verdachte moord Mieremet op vrije voeten

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald, tijdens een eerste inleidende zitting. N. ontkent iedere betrokkenheid.



N. behoort volgens het Openbaar Ministerie (OM) tot een 'moordcommando' dat liquidaties heeft gepleegd in opdracht van het criminele driemanschap Willem Holleeder, Dino Soerel en Stanley Hillis.



Dit commando zou ook de moord op de malafide vastgoedbaas Willem Endstra in 2004 op zijn geweten hebben. In die zaak sprak de rechtbank N. en twee medeverdachten eerder vrij. Het proces in hoger beroep loopt nog.



John Mieremet werd op 2 november 2005 in de Thaise badplaats Pattaya doodgeschoten. N. was destijds voor enkele dagen in Thailand, evenals een inmiddels overleden verdachte. N. zou er naar eigen zeggen een seksreisje hebben gemaakt.