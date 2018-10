Verdachte moord Martin Kok in cel aangehouden

Dat bleek woensdag tijdens de inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Over wat voor feit het gaat, is niet bekendgemaakt.



Hoogstwaarschijnlijk is het wel een ernstig feit, voor lichtere vergrijpen zitten verdachten meestal niet in beperking in de cel. B. is dinsdag in zijn cel aangehouden en zit in volledige beperking, dat wil zeggen dat hij enkel contact mag hebben met zijn advocaat.



De officier van justitie wil niet zeggen of die nieuwe zaak met de dood van Martin Kok te maken heeft of daarop effect kan hebben.



Misdaadblogger Kok - zelf ook eerder veroordeeld voor moord - werd op 8 december 2016 doodgeschoten bij seksclub Boccaccio in Laren.