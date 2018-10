Verdachte moord Martin Kok aangehouden in jacht op Taghi

Belangrijk bewijs tegen B. vormen verklaringen van de Utrechtse crimineel Anouar B.



Die is in Marokko gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een geruchtmakende moordaanslag in Marrakech, Marokko, waarbij twee Amsterdammers per ongeluk de zoon van een opperrechter dood schoten, terwijl ze de Nederlands-Marokkaanse crimineel Mustapha F. hadden moeten liquideren.



Ridouan Taghi

Anouar B. heeft in maart twee dagen lang verklaringen afgelegd tegenover Nederlandse én Marokkaanse rechercheurs. Hij heeft uitvoerig verteld hoe Achraf B. hem vertelde dat hij betrokken was bij de moord op Kok. Ook zei hij dat Ridouan Taghi de opdracht gaf voor de moord.



In de actie tegen vermoede leden van de criminele organisatie van de nog altijd spoorloze Taghi hielden arrestatieteams dinsdagmorgen in Utrecht, Tiel, Nieuwegein en Vianen nog zes mannen aan - naast de in zijn cel gearresteerde Achraf B.



Omdat ze 'in beperkingen zitten' en alleen contact mogen hebben met hun advocaten, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen waarvan zij precies worden verdacht.