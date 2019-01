Verdachte moord Esther Paul vrijgelaten

Paul is in april 2017 doodgemarteld gevonden in het Veluwemeer.



Volgens zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers was Mike J., die in de persoonsbeveiliging zit, juist Esther Pauls 'beschermengel'. Daardoor zou hij in het dossier opduiken, niet omdat hij haar heeft uitgeleverd aan degene(n) die haar doodmartelde(n).



Klip en klaar

De recherche denkt dat haar ex Frank G. daar achter zit, maar kan dat vooralsnog niet bewijzen.



Kuijpers: "Het is klip en klaar dat mijn cliënt volstrekt onschuldig is. Ik ben blij dat de rechtbank dat binnen een half uur heeft ingezien."



Mike J.'s schoonzoon Victor K., een enigszins bekende vechtsporter, komt waarschijnlijk vrijdag vrij. Justitie heeft de rechtbank niet gevraagd hem langer vast te houden.



