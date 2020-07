Verdachte moord Djordy Latumahina moet opnieuw de cel in

Djordy Latumahina. Beeld Facebook

Nieuwe informatie, zoals berichten uit versleutelde telefoons, zouden wijzen op betrokkenheid van D., zei het Openbaar Ministerie tijdens een inleidende zitting in het hoger beroep in deze zaak. Hij werd twee jaar geleden door de rechtbank Amsterdam vrijgesproken voor de moord vanwege gebrek aan bewijs, zijn medeverdachten kregen celstraffen tot dertig jaar.

Djordy Latumahina werd op 8 oktober 2016 in de parkeergarage bij zijn woning in Amsterdam-West doodgeschoten, kort nadat hij daar met zijn auto was aangekomen. Zijn vriendin raakte ernstig gewond, hun jonge kind bleef ongedeerd. Volgens justitie hebben de verdachten het verkeerde doelwit vermoord. De bedoeling was een crimineel uit de weg te ruimen.

Het OM was in hoger beroep gegaan tegen de vrijspraak van de 37-jarige D. Half juni werd hij opgepakt omdat hij volgens justitie betrokken zou zijn bij een ‘moordcommando’ dat in 2015 naar Berlijn zou zijn gereisd om de inmiddels tot levenslang veroordeelde Naoufal ‘Noffel’ F. te liquideren. Dit plan werd niet in daden omgezet, omdat F. de stad inmiddels had verlaten.

Het voorarrest voor die zaak zou tot aanstaande maandag duren. D. zit nu - met de beslissing van het hof donderdag - in ieder geval vast tot de nieuwe voorbereidende zitting. Deze is op 6 oktober.