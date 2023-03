Verdachte moord Alan Lopes nog deze week overgeleverd aan Nederland

Onderzoek in de Vegastraat na de dood van Alan Lopes. Beeld Het Parool

Begoleã F. werd aangehouden de dag nadat het lichaam van Lopes in het huis van zijn moeder was gevonden. De Braziliaanse F. was in Lissabon van plan een vlucht naar Belo Horizonte in Brazilië te nemen. Hij probeerde door te reizen met een verlopen paspoort en een vals Italiaans verblijfsvisum. Toen zijn identiteit werd gecontroleerd, bleek dat Nederland een arrestatiebevel tegen F. had uitgevaardigd.

F. komt deze week naar Nederland. De Amsterdamse politie kan niet zeggen wanneer precies. Zodra hij in Nederland is wordt hij ondervraagd en hoopt de politie meer te weten te komen over over wat zich in de Vegastraat in Amsterdam-Noord heeft afgespeeld. De familie van Lopes laat weten dat hij door messteken om het leven is gekomen.

De in Brazilië geboren Lopes werd op zondag 26 februari levenloos aangetroffen in het huis van zijn moeder, nadat vrienden zich ongerust hadden gemaakt. Zij hadden appjes en spraakmemo’s van F. ontvangen. “Hij zei dat hij zich probeerde te verdedigen tegen Alan, omdat die had gedaan alsof hij een kannibaal was,” vertelde een vriend aan Het Parool.

Vlees in bagage

De moeder van Lopes was dat weekend met haar vriend en dochters in Parijs. Lopes had F., een vriend zonder vaste woon- of verblijfplaats, uitgenodigd om bij hem te slapen. Volgens vrienden van Lopes was F. aan de drugs en werd hij daar ‘gek’ door.

Volgens een rapport van de Portugese douane zijn in de bagage van F. kleding met bloedsporen, een mobiele telefoon en een plastic verpakking met vlees gevonden. In Portugese media wordt hevig gespeculeerd dat het om mensenvlees gaat, maar Lopes’ familie zegt dat uit onderzoek is gebleken dat het dierlijk vlees is. De Portugese politie kan dat nog niet bevestigen.

