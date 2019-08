Verdachte mishandeling zwangere vrouw geeft zichzelf aan

Beeld ANP

De mishandeling vond plaats op 20 juli en kwam vorige week in het nieuws toen de politie een oproep deed aan getuigen om zich te melden. Een van de verdachten meldde zichzelf vervolgens bij de politie en heeft in het bijzijn van zijn advocaat een verklaring afgelegd.

Bij de mishandeling van de zwangere vrouw bij de Kiss and Ride van muziekfestival Vunzige Deuntjes in het Amsterdamse Bos was een groep van acht jongens betrokken. Ze gingen niet aan de kant toen de vrouw weg wilde rijden, waardoor een van hen tegen haar auto aankwam.

De vrouw werd daarop bedreigd en een van de jongens opende het bijrijdersportier. Hij trapte een aantal keer in op de vrouw, ondanks dat ze riep zwanger te zijn. Toen de vrouw vervolgens uit haar auto stapte, schoot een omstander te hulp en belde de politie. Een paar jongens trapten nog een paar keer tegen de auto, waarna ze ervandoor gingen.

De groep bestond uit ongeveer zes licht getinte jongens en twee jongens met lichte huidskleur. Ze waren allemaal tussen de 20 en 25 jaar oud. De jongen die de zwangere vrouw trapte, was ongeveer 1.80 meter lang en had donkerblond haar dat aan de zijkant was opgeschoren, met een lok half voor zijn ogen. Hij droeg een felgroen shirt met een spijkerbroek.

Het is onduidelijk wie van de acht verdachten is aangehouden. Het onderzoek is nog in volle gang, de aangehouden man is in afwachting daarvan vrijgelaten.