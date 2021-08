Verdachte mishandeling Frédérique mag proces in vrijheid afwachten

Amstelveen, het parkje aan de Albert van Dalsumlaan waar Frédérique werd mishandeld. Beeld Marc Driessen

Wel dient de jongen zich aan enkele bijzondere voorwaarden te houden. Zo mag hij geen contact zoeken met Frédérique en is de straat waarin zij woont, verboden terrein voor hem.

Frédérique, die soms de naam Ashton gebruikt, werd op maandag 26 juli mishandeld, nadat ze een groep jongens antwoord weigerde te geven toen zij vroegen of ze een jongen of een meisje is. Ze moest vanwege een gebroken kaak, neus en tanden de nacht erna in het ziekenhuis doorbrengen.

Volgens getuigen ging het om lhbtiq+-gerelateerd geweld, zo meldde de politie. Voorafgaand aan de mishandeling zou er een confrontatie hebben plaatsgevonden tussen het slachtoffer en de verdachten in winkelcentrum Westwijk in Amstelveen.

De dag na de mishandeling werd een 14-jarige jongen gearresteerd. Hij zat sindsdien vast. In een uitzending van het Jeugdjournaal sprak Frédérique over twee jongens die bij het incident betrokken waren. Vooralsnog wordt alleen de 14-jarige jongen verdacht van de mishandeling.

Frédérique deed woensdagavond haar verhaal bij RTL-talkshow Humberto. Ze zei daar dat ze niet wil dat de jongen die voor de daad is opgepakt, een zware straf zal krijgen. Ook stelde ze dat zij niet de enige is die iets dergelijks overkomt. “Puur omdat je je uit op de manier waarop je bent en dat mensen je daarop gaan corrigeren.”