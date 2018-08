Verdachte mishandeling agente moet nog 24.000 euro betalen

Volgens een melding was er in de woning in de Orteliusstraat een vechtpartij gaande. Ter plaatse belemmerden twee mannen de politie door in de deuropening te posteren. De 40-jarige man bleef de politie tegenhouden en sloeg een agente, waarbij zij een lichte verwonding aan haar arm opliep.



Ploertendoder

Eenmaal in de boeien geslagen, begon de man de agenten te beledigen. In de woning trof de politie twee andere mannen aan - in goede gezondheid. Evenals een ploertendoder die in beslag is genomen.



24 duizend euro

De verdachte kende geen vaste woon- en verblijfplaats en is overgebracht naar het bureau. Daar bleek dat de man nog een gevangenisstraf heeft open staan van 21 dagen. Ook dient hij een schadevergoeding van 24 duizend euro te betalen in een andere zaak, waarvoor hij is vervoordeeld.