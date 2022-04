Verdachte ‘lokkers’ ontkennen rol bij liquidatie Justin Jap Tjong: ‘Was een van mijn beste vrienden’

Drie daders zouden de liquidatie hebben uitgevoerd, na het lokken door Ferrel T. en Guyno O. Beeld Maarten Brante

Het Openbaar Ministerie verdenkt Ferrel T. (35) en Guyno O. (29) ervan dat zij het slachtoffer in de val hebben gelokt. Drie anderen zouden de liquidatie hebben uitgevoerd, terwijl ook de vader van T. een rol in het moordcomplot zou hebben gespeeld. Zij staan terecht in het grote liquidatieproces Eris, rond de verboden verklaarde motorclub Caloh Wagoh. Tegen hen zijn inmiddels celstraffen tot 28 jaar geëist. In Eris doet de rechtbank uitspraak op 5 juli.

Hakim Changachi

Ferrel T. en Guyno O. zijn eerder veroordeeld voor de moord op Hakim Changachi (31) op 12 januari 2017 in Utrecht, die niet het eigenlijke doelwit was, en voor de verijdelde moordpoging op het werkelijke doelwit twee dagen later. Zij kregen beiden 26 jaar opgelegd. De zaak van T. loopt nog in hoger beroep. Op 21 april doet het gerechtshof in Arnhem daarin uitspraak.

Jap Tjong zou als chauffeur hebben gefungeerd bij de moordexpeditie waarvan Changachi bij vergissing het slachtoffer werd. Volgens het OM wilde hij daarna niet meer mee om de gemaakte fout recht te zetten door het eigenlijke doelwit alsnog te liquideren. Deze afvalligheid moest hij ruim twee weken later met de dood moeten bekopen, meent justitie. “Niemand gaat je meer kunnen helpen,” zou hem destijds zijn gezegd. “Weet wat je doet.”

Het OM schrijft de organisatie van de moord op het conto van Delano ‘Keylow’ R., voorman van Caloh Wagoh en hoofdverdachte in Eris. Hij zou de opdracht hebben aangenomen van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in een ander zeer omvangrijk liquidatieproces, Marengo. In Eris is tegen R. een levenslange celstraf geëist.

Wespennest

Ferrel T. zei woensdag dat het hem ‘heel erg zwaar’ valt dat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Jap Tjong. “In korte tijd was hij een van mijn beste vrienden geworden.”

Zowel T. als O. wilde slechts beperkt verklaren, omdat ze vrezen voor hun veiligheid. “Ik sta met mijn rug tegen de muur,” aldus T. “Ik bevind me in een groot wespennest, waarbij de belangen van mij en mijn familie vooropstaan.”

Voor het proces tegen beide mannen zijn meerdere dagen uitgetrokken. Op 20 of 21 april komt het OM met de strafeisen. De rechtbank zal pas op 30 augustus uitspraak doen in de zaak.