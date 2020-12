Verdachte liquidatieproces opgepakt met 250 kilo cocaïne

Beeld Marnix Schmidt

Patrick S. geldt als een bekend figuur in het criminele milieu in Utrecht en Amsterdam. In het verleden werd hij voor een plofkraak veroordeeld. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem er van een rol te hebben gespeeld bij de moord op de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels. Wessels ging volgens verscheidene bronnen in het criminele milieu jarenlang goed om met S., die hij tegen andere vrienden ‘leuk’ en ‘grappig’ noemde

In juli 2017 zou Patrick S. zijn vriend naar een parkeerplaats in Breukelen hebben gelokt waar hij vervolgens werd geliquideerd. Dit zou blijken uit telefoongegevens. Advocaat Yassine Bouchkhi liet daarop door het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau onderzoek doen naar de telefoon van S. Daaruit zou zijn gebleken dat het bewijs mager is. De rechtbank oordeelde vervolgens in 2018 dat S. voorlopig vrijkwam maar wel verdachte bleef in de zaak Eris.

Marbella

Volgens ingewijden is Patrick S. enkele maanden nadat zijn voorlopige hechtenis geschorst is, een van de inzittenden van Audi Q7 die ontploft in het Spaanse Marbella. Hoewel het lijkt alsof er een aanslag gepleegd is, houdt de Spaanse politie het op een mankement in de accu van de auto.

De afgelopen tijd is ‘Pepe’ in het criminele milieu beschuldigd van betrokkenheid bij het rippen van een aanzienlijke partij cocaïne. In verband met die zaak zou hij het voorbije jaar door de recherche gewaarschuwd zijn dat zijn leven gevaar liep.

Mercedes-busje

Op vrijdag 11 december is hij, samen met twee andere Nederlanders, door de Belgische politie aangehouden. Dit nadat er in een busje in Antwerpen 250 kilo cocaïne is aangetroffen. Patrick S. is gearresteerd omdat hij, samen met een andere man, in een Mercedes-busje reed dat de bestelwagen met daarin de drugs gevolgd zou hebben.

Het gerecht in Antwerpen heeft de aanhouding bevestigd. Yassine Bouchkhi, de Nederlandse advocaat van S. zegt niet op de hoogte te zijn van de geruchten, noch rondom de recente aanhouding van zijn cliënt. “Ik heb hem al een tijdje niet gesproken.”