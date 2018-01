Verdachte liquidatieplan mishandeld in gevangenis

Volgens justitie was Jerrel Z. wel degelijk bewust betrokken bij de voorbereidingen van de liquidatie van Khalid H. Op de vlucht voor de politie zijn twee kalasjnikovs gegooid, terwijl er maar twee betrokkenen waren bij de liquidatiepoging.



Onderschept mailverkeer

Zowel Jerrel Z. als medeverdachte Marciano D. droegen twee lagen kleding. In onderschept mailverkeer 'bespreken' medeverdachten na de arrestatie van Z. en D. dat 'de heads zijn gepakt met kalla's in de kofferbak en alles'. Heads staat volgens justitie voor huurmoordenaars.



In een afgeluisterd gesprek met zijn vriendin zegt Z. bovendien dat hij ook in de Audi Q 5 heeft gezeten die als vluchtauto heeft gediend bij de liquidatie van Changachi. "Ik heb ze gezegd dat het ging om drugs. Het kutte is dat ze (de recherche) misschien iets van mij vinden in die Q5 waarin dezelfde dingen zaten. Ik hoop dat de politie daarin geen haar zal vinden."



Verontwaardigd

Advocaat Rob Wormhoudt vroeg de rechtbank opnieuw Jerrel Z. vrij te laten. Maar de rechtbank heeft besloten dat hij voorlopig in de cel blijft.



In zijn laatste woord toonde Jerrel Z. zich verontwaardigd. "Ik heb zóveel te zeggen, maar op dit moment heb ik niks te zeggen. Ik zit hier wel, maar ik ben er niet bij. Als ik de officier zo hoor, had ik beter geen verklaring kunnen afleggen."



