Verdachte liquidatie Wout Sabee breekt met advocaat Van Kleef

Leon van Kleef. Beeld ANP

“Door de ontwikkelingen omtrent mijn advocaat is het niet meer in mijn belang dat meester Van Kleef mij vertegenwoordigt,” zo stelde Marcel D. vrijdag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank op Schiphol. Volgens het Openbaar Ministerie is hij de opdrachtgever van de liquidatie van de Utrechtse crimineel Wout Sabee op 24 juni 2016. Ook zou hij achter een eerdere moordpoging op Sabee hebben gezeten. Daarnaast wordt hij, samen met een aantal anderen vervolgd voor het smokkelen van grote partijen cocaïne naar Engeland.

De zaak Napoles, zoals de zaak tegen Marcel D. heet, kent de nodige dwarsverbanden met de strafzaak 26 Marengo: de zaak tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. Een van de officieren in de zaak-Taghi is ook de officier in de zaak van Marcel D. Dat is niet de enige connectie. Het OM is van mening dat Marcel D. en Ridouan Taghi in 2016 contact met elkaar onderhielden. Ook heeft Nabil B., kroongetuige in de zaak tegen Taghi, een aantal verklaringen afgelegd over de moord op Wout Sabee. In één van die verklaringen heeft hij gesuggereerd dat de opdracht van de moord op Sabee mogelijk van Taghi afkomstig zou zijn geweest.

Marcel D. ontkent elke betrokkenheid bij de moord op Sabee. Tijdens een eerdere tussentijdse zitting in juli beschuldigde Leon van Kleef, toen nog de advocaat van D., het OM van ‘tunnelvisie’ jegens zijn cliënt. De raadsman wees bij die gelegenheid op een aantal alternatieve scenario’s die rondom de moord op Sabee gespeeld zouden hebben.

Gelekte informatie door advocaten

Twee weken na deze zitting werd er in de Marengozaak een, inmiddels veelbesproken, proces verbaal toegevoegd door het Openbaar Ministerie. Dat draaide om advocaten die informatie gelekt zouden hebben naar de organisatie van Ridouan Taghi. Een van de advocaten die daarin met naam en toenaam genoemd wordt is Leon van Kleef. Het OM heeft zich op het standpunt gesteld dat het gewraakte proces verbaal aan het Marengodossier is toegevoegd ter verificatie van verklaringen van de kroongetuige in de zaak-Taghi.

Het verwijt van Marcel D. aan het OM is dat de verificatie van de verklaringen die de kroongetuige in zijn zaak heeft afgelegd, niet heeft plaatsgevonden. Of dat de reden is van het ontslaan van zijn raadsman, en of hij met een andere advocaat wel verwacht dat die verificatie plaats zal vinden, werd tijdens de zitting vrijdag niet duidelijk. “Het is mijn keuze geweest, ik betreur het, maar ik vind het in mijn belang noodzakelijk,” zo zei hij. Over het vinden van een andere advocaat. “Ik neem sowieso geen advocaat van het kantoor Ficq en partners.”

Geen vertrouwensbreuk

“Van een vertrouwensbreuk is geen sprake,” zo zegt advocaat Leon van Kleef. “Ik betreur het. Het OM wint deze slag.”

Daniel Fontein, de raadsman van een van de medeverdachten van Marcel D. vreest vertraging van het proces. De inhoudelijke behandeling staat gepland begin november. “We weten allemaal wat er in Marengo is gebeurd,” zo stelde hij. Wellicht dat advocaat Van Kleef door toedoen van justitie wat kwetsbaar is geworden. Maar gaat meneer D. op deze korte termijn een advocaat vinden die de tijd heeft om zich in te lezen in deze zaak? Dat denk ik niet.”

Desondanks stelde Marcel D. ‘goede hoop’ te hebben op korte termijn een nieuwe raadsman te vinden. De rechtbank is van zins de zaak op de geplande datum door te laten gaan.