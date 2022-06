Verdachte liquidatie Rachid Kotar vrijgelaten

M.’s advocaat Louis de Leon bepleitte afgelopen woensdag dat niet bewezen kan worden dat zijn cliënt van de ophanden zijnde moord op Kotar op de hoogte was en daarom moet worden vrijgesproken. Beeld VIDEOSTILL

Kotar werd op 12 december 2019 bij een sportschool met tenminste zes kogels doodgeschoten. Dit gebeurde in het bijzijn van zijn destijds 5-jarige zoontje. Op camerabeelden was later terug te zien hoe het zoontje van de achterbank, over het lichaam van zijn stervende vader stapte om vervolgens in paniek weg te rennen.

In de zaak is al een persoon veroordeeld. Dat is Rucheno J. Hij bestuurde de vluchtauto. Ten tijde van de moord was hij 17 jaar oud. Omdat hij tijdens de liquidatie van Kotar minderjarig was, werd zijn zaak behandeld voor de kinderrechter. Die veroordeelde hem tot 12 jaar cel.

Spotter

Afgelopen dinsdag eiste het Openbaar Ministerie straffen tot 30 jaar tegen drie andere verdachten. Onder hen ook de 24-jarige Saifeddine ‘Saaf’ M., die op 11 oktober 2017 ook betrokken was bij de verijdelde poging om crimineel Benaouf A. met een gekaapte helikopter van de binnenplaats van de gevangenis van Roermond te takelen. De voormalig HBO-student werd uiteindelijk door het gerechtshof tot 2 jaar gevangenis veroordeeld voor zijn rol bij de mislukte ontsnappingspoging.

Justitie verdenkt M. ervan dat hij als spotter fungeerde bij de liquidatie van Kotar. Op camerabeelden die een dag voor de moord waren opgenomen bij de sportschool was te zien hoe M. iets onder de auto van Kotar vandaan haalde. Volgens justitie was dat een eerder geplaatst peilbaken waarvan de batterijen mogelijk leeg waren.

M. heeft toegegeven tot tweemaal toe een baken onder de auto van Kotar vandaan gehaald te hebben. Hij heeft echter altijd ontkend bij de liquidatie betrokken te zijn geweest. Zijn advocaat Louis de Leon bepleitte afgelopen woensdag dat niet bewezen kan worden dat zijn cliënt van de ophanden zijnde moord op Kotar op de hoogte was en daarom moet worden vrijgesproken. De rechtbank lijkt daar nu in mee te gaan. Saifeddine M. werd vandaag op vrije voeten gesteld. “De enige juiste beslissing,” aldus Louis de Leon.