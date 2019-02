Verdachte liquidatie Beethovenstraat pleegde nog twee moorden

De liquidatie van de Kroatische drugscrimineel Serdarusic zorgde voor nogal wat opschudding, omdat deze op klaarlichte dag en in een vol Italiaans restaurant in een drukke winkelstraat gebeurde. De verdachte is met behulp van camerabeelden en vergelijking van DNA-materiaal in beeld gekomen.



Der is volgens informatie van de politie een huurmoordenaar die later in Boedapest en Belgrado nog twee liquidaties zou hebben gepleegd. De laatste moord pleegde hij volgens de politie vorige maand nog in de Servische hoofdstad. Der heeft tot en met februari 2017 een jarenlange celstraf uitgezeten in Servië, voor een moord die hij daar in 2004. Dat betekent dat hij de afgelopen vijftien jaar tenminste vier liquidaties heeft gepleegd.



Vermomming

Der gooide kort na de aanslag op het leven van Serdarusic zijn wapen weg en heeft zich, blijkt uit een teruggevonden vermomming, snel omgekleed. Opvallend is hoe hij niet veel later ogenschijnlijk onbekommerd weer langs de plaats delict en een aantal draaiende bewakingscamera's loopt.



Het staat in ieder geval vast dat de verdachte twee weken voor de liquidatie naar Nederland is gekomen, vermoedelijk met behulp van valse papieren. De politie is dringend op zoek naar Der, of mensen die hem gezien of gesproken hebben.



De huurmoordenaar is met 1.60 meter opvallend klein van stuk. Er wordt met klem afgeraden hem zelf te benaderen.



Lees ook: Slachtoffer Beethovenstraat verdacht van drugssmokkel