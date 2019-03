Verdachte liquidatie Beethovenstraat opgepakt

De politie had de crimineel, die de Hongaarse en Servische nationaliteit heeft, al een tijdje op het oog. Een dna-spoor, camerabeelden en tips hebben uiteindelijk tot de arrestatie geleid.



D. stond op de Nationale Opsporingslijst, wat hem een van de meest gezochte criminelen in Nederland maakte. Ook had het Openbaar Ministerie een Europees aanhoudingsbevel afgekondigd om de man op te sporen.



Vol terras

D. zou vorig jaar op 30 juli op klaarlichte dag het Italiaanse restaurant Ferilli's Caffè in zijn gelopen om de 61-jarige Kroatisch-Amsterdamse crimineel Serdarusic door het hoofd te schieten. De liquidatie gebeurde in het zicht van veel nietsvermoedend terraspubliek. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen.



Bij de politie staat D. bekend als huurmoordenaar. Tot februari 2017 zat hij een celstraf uit voor een andere moord, die hij pleegde in Servië in 2004. Naast de liquidatie in de Beethovenstraat is hij ook nog verdachte in twee andere moordzaken in Budapest en Belgrado, respectievelijk in 2018 en 2019.



Uitlevering

Wanneer de uitlevering van D. zal zijn, is nog niet bekend. Het Tsjechische Openbaar Ministerie buigt zich de komende tijd over het Europese aanhoudingsbevel. Daarnaast hebben ook andere landen, waar zaken tegen D. lopen, een rol bij het overleg over zijn uitlevering.



De politie loofde eerder een beloning van 20.000 euro uit voor de tip die naar de dader zou leiden. Het onderzoeksteam hoopt ook na D.'s arrestatie nog zoveel mogelijk informatie over hem binnen te krijgen.