Verdachte liquidatie Beethovenstraat: koelbloedige moordenaar in hawaïshirt

De huurmoordenaar die in juli 2018 drugshandelaar Ivan Serdarusic liquideerde in de Beethovenstraat, staat in Hongarije terecht voor deze én een Hongaarse onderwereldmoord.

De Servisch-Hongaarse Caba Der (39) is een even koude als kleurrijke huurmoordenaar. Niet veel andere hitmen hullen zich in zulke wonderlijke outfits als hij, of poseren zo openlijk op sociale media. Het staat voor de opsporingsdiensten wel vast dat Der degene was die op 30 juli 2018 de Kroatische drugs­handelaar Ivan Serdarusic (62) doodschoot in het Italiaanse restaurant Ferilli’s Caffè in de Beethovenstraat.

Daar bleef het niet bij.

Hij wordt momenteel in Hongarije berecht voor deze Amsterdamse én een in Hongarije ­gepleegde onderwereldmoord – en hij wordt verdacht van nog meer onderwereldmoorden en mislukte plannen daartoe. Hij heeft volgens lokale media inmiddels een gedeeltelijke be­kentenis afgelegd over nóg een liquidatie, in Servië, en kan levenslang krijgen.

De kleine, gespierde Der, in 1980 geboren in het door Hongaren gedomineerde Servische dorp Cantavir, zat in Servië tot 2017 vast voor een moord in 2004. Al snel na zijn vrijlating zou de volgens de Amsterdamse politie ‘heel gevaarlijke, klassieke huurmoordenaar’ verspreid over Europa geweldsklussen hebben uitgevoerd. In augustus 2017 zou zijn poging zijn ­mislukt de Servische crimineel Nebojsa ‘Stojke’ Stojkovic met drie kogels in hoofd en borst te ­liquideren. De leider van een misdaadclan uit Belgrado raakte in coma, maar overleefde.

Stojkovic zou banden hebben met de inmiddels in Spanje gedetineerde Luka Bojovic. Die was lang in Amsterdam actief en werd met ­onder anderen Willem Holleeder verdacht van een liquidatie in 2006 in Montenegro. Van een heel andere orde: in 2004 waren Holleeder en hij gepakt voor wildplassen, op de Rozengracht.

Knalgeel shirt en hoedje

In de middag van 30 juli 2018 liep Caba Der het restaurant in de Beethovenstraat binnen, gehuld in een hawaïshirt en met een hoedje op zijn hoofd. Hij pakte een pistool met demper uit zijn schoudertas en schoot Serdarusic dood te midden van de andere clientèle.

Hij liep doodgemoedereerd naar buiten, onderwijl zijn wapen in zijn tas opbergend. Klanten, onder wie een vrouw met een kinderwagen, renden in paniek van het terras, met achter­lating van hun spullen. Serdarusic werd verantwoordelijk gehouden voor de inbeslagname van zo’n 100 kilo cocaïne door de Kroatische ­politie in maart 2018.

Der ontdeed zich op zijn vlucht van zijn opmerkelijke outfit, tas en wapen en ging verder in een witte korte broek en wit shirt. Later filmden beveiligingscamera’s hem in een knalgeel shirt. Hij deed zo erg zijn best van signalement te wisselen, maar was op de beelden duidelijk te herkennen. Nadat hij zich op het Rokin had verkleed, liep hij over het Damrak naar het Centraal Station en verdween daar uit zicht.

Terwijl de Amsterdamse recherche hem zocht, vermoordde Der op 20 september 2018 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest een zakenman, met een machine­pistool. Weer een paar maanden later, op 5 januari 2019, schoot hij in een buitenwijk van Belgrado uiterst koelbloedig een man van 39 dood. Op door Servische ­media verspreide camerabeelden is te zien hoe het slachtoffer met een kinderwagen zijn huis uitkomt. Terwijl hij wat hannest met het karretje, stopt een witte auto in de besneeuwde straat. Der stapt uit met een grijns op zijn gezicht, pakt weer een vuurwapen uit zijn schoudertas, schiet zijn slachtoffer met meerdere kogels dood en stapt weer in.

Mogelijk moest Der een crimineel vermoorden die in hetzelfde complex woonde, maar trof hij de verkeerde. Lokale media meldden deze maand dat Der deze Servische moord heeft ­bekend in het Hongaarse proces. Hij bood de nabestaanden zijn excuses aan, maar wil niet zeggen wie zijn opdracht­gever was. Hij wilde evenmin zeggen hoeveel hij betaald heeft gekregen, maar alleen dat hij ‘geen keuze had’. Zijn chauffeur zou geen idee hebben gehad van het moordplan en hevig zijn geschrokken.

Overigens verdenkt ook de Spaanse politie hem van betrokkenheid bij een moordpoging, maar in die zaak is vooralsnog weinig bewijs.

Pruik en zonnebril

In de nacht van 1 op 2 maart 2019 werd de internationaal gesignaleerde Der gearresteerd in het Amadeus Hotel in Praag. Hij had daar twee vuurwapens, een pruik en een zonnebril.

De Amsterdamse, Hongaarse en Servische ­opsporingsdiensten presenteerden hun zaken vervolgens via Eurojust aan de Tsjechische ­autoriteiten. In juli werd besloten dat Hongarije Der zal vervolgen. Hoewel de Nederlandse zaak het sterkst lijkt, gaf de doorslag dat Der onder meer de Hongaarse nationaliteit heeft. Hij is aan Hongarije uitgeleverd en staat daar voor de samengevoegde liquidatiezaken terecht.

De erven van Serdarusic hebben onder druk van justitie overigens afstand gedaan van het zwarte geld, de auto en de Rolex die hij hier had – in het kader van het onderzoek Hoge Berg, waarin misdaadwinsten van geliquideerde criminelen van nabestaanden worden afgepakt.

Voor een huurmoordenaar hield Caba Der er op sociale media als gezegd een opmerkelijke openheid op na. Instagramaccount dercaba80 staat vol foto’s waarop hij poseert in sportscholen, met boten en auto’s, in het uitgaans­leven. En naast politiemensen.