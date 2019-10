Verdachte liquidatie advocaat Wiersum langer vast

De verdachte die is aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum blijft voorlopig vastzitten. Beeld ANP

De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft maandag zijn voorarrest met negentig dagen verlengd.

De verdachte werd dinsdag 1 oktober opgepakt. Politie en het Openbaar Ministerie hebben nog geen details bekendgemaakt.

De 44-jarige Wiersum werd op 18 september bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert op straat doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het onderzoek-Marengo. Hoofdverdachte in die zaak, Ridouan Taghi, wordt ervan verdacht achter een reeks liquidaties en pogingen daartoe te zitten. Ook wordt hij gelinkt aan de moord op Wiersum. Tegen Taghi is een Europees opsporingsbevel uitgevaardigd.