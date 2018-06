Verdachte 'kroongetuigemoord' heeft ook link met motorclub

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat bericht in De Telegraaf.



De motorclub, die pas ruim een jaar bestaat, is zo inmiddels in beeld gekomen in zeker drie onderzoeken die de recherche doet naar zwaar geweld waarvan het vermoeden is dat de groepering van de voortvluchtige criminelen Ridouan Taghi en Saïd Razzouki daarvoor de opdracht heeft gegeven.



Dna op wapen

Taghi en Razzouki, naar wie een speciaal rechercheteam intensief speurt, zijn mogelijk ondergedoken in Mexico of Colombia, maar hun groep lijkt niettemin in staat in Nederland misdrijven te laten plegen. Mogelijk zet die daarvoor ook de motorclub in.



De 34-jarige G.G. uit Den Haag is na de liquidatie van de broer Reduan van kroongetuige Nabil B. gearresteerd voor het bezit van een pistoolmitrailleur en een patroonmagazijn. Zijn dna zat op een wapen dat schutter Shurandy S. (40) bij de vluchtauto had achtergelaten.



De Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels werd in juli vorig jaar doodgeschoten bij het treinstation van Breukelen. De vermoede uitvoerders van die moord zijn allebei lid van Caloh Wagoh.



Verband

De 41-jarige Amsterdammer Richard Z., die vorige week vrijdag werd gepakt voor het met een raketwerper beschieten van het pand op bedrijventerrein Amsterdam-Sloterdijk waarin onder meer de redactie van Panorama is gevestigd, is 'president' van de Woerdense afdeling van Caloh Wagoh.



De vluchtauto die was gebruikt bij de aanslag op het pand van De Telegraaf, dinsdag, was gestolen uit Woerden.



De recherche vermoedt dat de beide aanslagen op de mediapanden verband hielden met recente artikelen in Panorama en De Telegraaf over Ridouan Taghi en Saïd Razzouki.