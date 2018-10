Verdachte in zaak liquidatie Vincent Jalink weer vrij

Het Openbaar Ministerie ziet onvoldoende bewijs om Andries K. in de cel te houden.



In het onderzoek naar de moord op de in Amsterdam-Zuidoost bekende Jalink, voor de ogen van zijn 9-jarige zoontje, heeft justitie een 'anonieme bedreigde getuige' geworven. Die heeft onder meer verklaard over de betrokkenheid van Andries K., die ook wel André wordt genoemd.



Deze maand zijn in het onderzoek naar zijn rol een viskotter in Eemshaven en zijn woning op Urk doorzocht.



Urker drugskotter

Andries K. kwam eerder volop in beeld in het grote onderzoek dat justitie deed naar de invoer van 261 kilo cocaïne op 10 juni 2017 in de haven van Harlingen, door vissers uit Urk.



Hij is ondermeer door observatieteams gezien bij belangrijke ontmoetingen, waaronder die op een parkeerplaats op de dag dat viskotter Z181 werd onderschept met de 261 kilo cocaïne aan boord. De 'blokken' cocaïne waren opgevist uit de Noordzee, nadat ze vanaf een containerschip uit Zuid-Amerika waren gegooid.



De Amsterdamse crimineel Muhammed S., die justitie beschouwt als leider van de bende die de drugs importeerde en tegen wie onlangs bijna veertien jaar cel is geëist, noemde Andries K. tegen de recherche 'een vriend'.



