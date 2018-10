Verdachte in zaak-Insiya: Ik ben in het pak genaaid

Oud-politieman Huibert V. (55), die als privédetective recherchewerk deed, maakte deel uit van het 'observatieteam'. Hij was er door Erik S. bijgehaald.



"De opdrachtgever zat in India. De moeder had hun kind naar Nederland ontvoerd, zo werd de zaak mij gepresenteerd. De vader wilde weten waar zijn dochter verbleef en ook of zijn vrouw bezig was een andere verblijfplaats in te richten. Er waren al juridische procedures gaande. Er zou een uitspraak zijn in India dat de vader het gezag over zijn kind zou krijgen. Ik nam dat ter kennisgeving aan. De vader had een gerenommeerde advocaat in Nederland," zei V.



Het leek hem een "rechtmatige" opdracht. Hij had dan ook geen enkele maatregel genomen om zijn identiteit tijdens deze opdracht te verhullen.



Observeren

V. kreeg het document 'Operatie Barney', waarin de ontvoeringsplannen werden beschreven, via de mail binnen. Deze mail gooide hij weg. "Het was een document in het Engels en duidelijk voor de opdrachtgever bedoeld, niet voor mij. Toen ik later hoorde dat er sprake was van een ontvoering heb ik alle documenten verwijderd die te maken hadden met de opdracht. Ik was bang dat ik aan de ontvoeringszaak gelinkt werd."



V.'s taak, in het document omschreven als deelnemer van het 'observatieteam', was om twee locaties, oma's woning in Amsterdam en eentje in Hoofddorp, te observeren om te kijken wat de beste plek was om de vader te herenigen met zijn kind.



Die bewuste ochtend zag hij tijdens het observeren dat Nadia zonder Insiya weg ging van het huis van haar moeder aan de Anfieldroad in de Watergraafsmeer en meldde dit aan Erik S. Die stuurde hem korte tijd later een app: 'We have her'.



Hij zei dat app'je niet te begrijpen. Toen hij later die dag op de radio over het Amber Alert hoorde, had hij nog geen idee wat er aan de hand was. "Had de vader het heft in eigen handen genomen?"



Achteraf gezien had hij zich meteen moeten melden bij de politie, maar dat voelde op dat moment niet zo. "Het was me niet duidelijk met wie ik te maken had. Ik dacht: Ik ben in het pak genaaid. Ik was echt bang."