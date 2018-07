Verdachte in zaak dood Wouter van Luijn voorgeleid

De man, Adrián F. F., is volgens plaatselijke media de hoofdverdachte in het onderzoek naar de dood van de Nederlandse cineast.



Ook een achttienjarige man is in het weekend aangehouden in verband met de dood van Van Luijn. Het gaat om een man met de Spaanse nationaliteit, meldt de Spaanse nieuwssite ultimahora.es.



Van Luijn overleed na een beroving in het door drugshandel beruchte krottenwijkje Son Banya, niet ver van het vliegveld van Palma de Mallorca.



Aanvankelijk werd gedacht dat de filmmaker in elkaar was geslagen door een groep jongeren. Volgens ultimahora.es zou F. F. dit verhaal hebben bedacht. Hij zou Van Luijn naar het ziekenhuis hebben gebracht, waar hij overleed.



F. F. is gearresteerd nadat hij tegenstrijdige verklaringen had afgelegd. Hij kwam eerst met het verhaal dat hij Van Luijn gewond langs een weggetje had gevonden, maar erkende vervolgens dat dit niet klopte.



Beroving

De hoofdverdachte heeft volgens plaatselijke media bekend zijn slachtoffer in Son Banya te hebben geslagen bij een beroving. Het is onduidelijk wat zich vervolgens heeft afgespeeld en waarom hij Van Luijn toen naar het academisch ziekenhuis, hemelsbreed 8,5 kilometer verderop, reed.



Plaatselijke media berichten dat de klappen die het slachtoffer van zijn berover(s) kreeg volgens de onderzoekers op zichzelf niet tot zijn dood hebben kunnen leiden. Dat zou in combinatie moeten zijn geweest met drugsgebruik of gezondheidsproblemen.



De politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen volgen in de zaak, aldus de Diario de Mallorca.



Tientallen films

Geboren Limburger Van Luijn, die in Amsterdam woonde, was met zijn vader op Mallorca. Hij was daar op vakantie.



Van Luijn heeft de montage van tientallen films op zijn naam staan, waaronder Brasserie Valentijn (2016) en Aanmodderfakker uit 2014, waarin acteur Gijs Naber de hoofdrol vertolkt. Voor de film Wolf pakte Van Luijn een nominatie voor een Gouden Kalf.