Verdachte in zaak Bas van Wijk bekent te hebben geschoten

De vier mannen zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. De politie meldde woensdag dat één van de verdachten, van 20 jaar oud, door arrestatieteams in Zandvoort werd aangehouden. De andere drie (18, 19 en 20 jaar oud) zijn op verschillende plekken in Amsterdam opgepakt. De verdachten zitten in beperkingen: dat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben.

Van Wijk werd vorig weekend doodgeschoten toen hij naar verluidt wilde voorkomen dat het horloge van een vriend van hem werd gestolen. De schietpartij vond plaats op klaarlichte dag in park Oeverlanden, waar honderden mensen picknickten, zwommen en lagen te zonnen.

De dood van de uit Badhoevedorp afkomstige Van Wijk heeft tot grote verontwaardiging geleid. Vrijdagavond om 19.00 uur wordt er een stille tocht voor hem gehouden in zijn woonplaats. Ook wordt op Twitter opgeroepen om zondag te komen demonstreren op het Museumplein. Aanvankelijk sprak men over een demonstratie op de Dam, maar die is in overleg met de gemeente verplaatst.