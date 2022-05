Verdachte in proces Marengo: Ik heb gewaarschuwd voor een hele reeks moordaanslagen

Mohamed el Aissaoui (32), verdachte in proces Marengo, heeft niet alleen een half jaar voor de moord op Derk Wiersum ‘zeker vier keer’ gewaarschuwd dat de advocaten van kroongetuige Nabil B. in levensgevaar waren, hij heeft ook meerdere criminelen gewaarschuwd dat ze op de dodenlijst stonden. Dat stelt hij vanuit het Huis van Bewaring tegen Het Parool.

Mohamed el Aissaoui zal de rechtbank deze week vragen zijn voorarrest na ruim drie jaar te schorsen. Hij ontkent al jaren met klem dat hij namens de vermoede organisatie van Ridouan Taghi bij onderwereldgeweld betrokken was en zegt in berichtenverkeer wat te hebben ‘meegepraat’. Hij benadrukt nu dat hij juist met gevaar voor eigen leven voortdurend ‘zijn nek heeft uitgestoken’ om liquidaties te voorkomen – meermaals tevergeefs.

Zonder ooit de naam van Ridouan Taghi te hebben genoemd, stelt El Aissaoui ‘puur vanwege zijn geweten en zijn geloof’ aanhoudend en overduidelijk te hebben gewaarschuwd voor op handen zijnde moordaanslagen vanuit Taghi’s hoek. Hij wist daarvan omdat hij naar eigen zeggen tegen zijn zin in een gewelddadig, crimineel milieu verzeil was geraakt. “Van moordplannen moet ik niets hebben. Ik zou niet kunnen leven met het idee dat ik liquidaties niet had voorkomen, terwijl ik die kans had.”

Blunder

De opvallendste nieuwe naam die El Aissaoui noemt, is die van Mustapha F., de aartsrivaal van Taghi op wie in november 2017 in Marokko een moordaanslag is gepleegd door een groepje Nederlanders. Door een blunder schoten zij niet F. dood, maar de zoon van een voorname rechter die op een terras in Marrakesh op de stoel zat waaruit F. kort daarvoor was opgestaan.

El Aissaoui stelt dat hij kort voor de schietpartij een ontmoeting met Mustapha F. had in het Sofitel hotel in Marrakesh, ‘om hem te waarschuwen én te bemiddelen’. “Mustapha F. had een observatiebus laten plaatsen om familieleden te laten filmen van die goede bekende van mij (Taghi, red.). Die bus hadden ze gevonden. Dat was de aanleiding voor het conflict dat in mijn ogen zeker zou escaleren. Ik ben naar Marrakesh gegaan, waar ik met een gemeenschappelijke vriend F. heb ontmoet en hem heb geadviseerd het conflict op te lossen voordat het te laat was.”

El Aissaoui sprak naar eigen zeggen tegen dovemansoren. “Mustapha F. reageerde hoogmoedig en op hoge toon, met dreigementen. Hij deed alsof ik hem kwam bedreigen namens de groep waartoe hij mij rekende en zei: als jullie oorlog willen, heb ik 100 miljoen om die oorlog te voeren en gaan jullie het wel zien.”

Mustapha F. zei volgens El Aissaoui ‘dat hij de Ikea was’ en zijn rivaal (Taghi, red.) ‘de Wibra’. “Ik zei: los het alsjeblieft op, want ik weet zeker dat dit fout gaat. Zijn tegenstander was eerder de Shell dan de Wibra, benadrukte ik. Nou ja, het is dus heel erg misgegaan.”

Conflict sussen

Tijdens die ontmoeting zegt El Aissaoui per telefoon contact te hebben gehad met de man wiens naam hij niet wil noemen (Taghi, red.). In een poging het conflict te sussen, herhaalt hij, níet om F. verder onder druk te laten zetten.

Mustapha F. heeft in Marokko tegenover de politie bevestigd dat hij de afspraak met El Aissaoui had in dat hotel, maar hij duidt die als een poging tot afpersing, bij wijze van laatste waarschuwing, met de moordaanslag vervolgens als straf omdat hij niet wilde betalen.

Toen de aanslag plaatsvond, was El Aissaoui in Marokko, erkent hij, maar hij weerspreekt met klem dat hij in Marrakesh was en de villa had geregeld die de schutters als schuiladres zouden hebben gebruikt. “Dat verhaal komt van een man die na de aanslag mijn foto heeft aangewezen, terwijl hij mij daarbij trouwens de naam Karim gaf. Ze wilden mij en drie anderen erbij lappen, misschien om zelf uit de problemen te blijven. Ik was 850 kilometer verderop, in de kleine plaats Drioch, 60 kilometer van Nador.”

Ook Mustapha F. heeft hem na de moordaanslag stellig beschuldigd. “Hij heeft mijn naam genoemd en dan weet je hoe de Marokkaanse autoriteiten optreden. Meer dan de helft van de mensen die nu in Marokko vastzitten vanwege betrokkenheid bij die aanslag, zijn onschuldig berecht.”

Snel uit de voeten

Een trits Nederlandse verdachten heeft zware straffen gekregen, waaronder de doodstraf – al wordt die in Marokko al lange tijd niet uitgevoerd. Omdat hij ‘wist hoe de autoriteiten zijn’, heeft El Aissaoui zich naar eigen zeggen na de aanslag ‘zo snel mogelijk uit de voeten gemaakt’. Hij heeft Marokko verlaten, maar niet omdat hij iets met de aanslag te maken had.

Mustapha F. is volgens El Aissaoui maar één in een reeks doelwitten die hij heeft gewaarschuwd.

De eerste was Utrechter Mohamed H., die in 2011 ontvoerd dreigde te worden. Die waarschuwing kwam El Aissaoui zelf op een moordaanslag te staan, die hij eind 2015 met geluk overleefde, hoewel hij zwaargewond raakte door zeven kogels. “Ik heb niet eens degene willen vermoorden van wie ik weet dat die achter de aanslag op mij zat. Ik ben tegen dat geweld, dat echt nooit iets oplost.”

Een ander belangrijk doelwit dat El Aissaoui ‘via het milieu’ zegt te hebben benaderd, is Ranko Scekic, voordat die crimineel op 22 juni 2016 werd geliquideerd bij zijn huis in Utrecht-Overvecht. Hij zegt ook diens getrouwen ‘de Chino’s’ over levensgevaar te hebben gealarmeerd: Mohammed el M. en diens broer.

El Aissaoui wordt in het proces Marengo zelf verdacht van betrokkenheid bij de moord op Scekic, maar ontkent stellig daar iets mee te maken te hebben. “Ranko Scekic was een goede bekende van mijn familie. Mo el M. woonde mijn halve leven bij me in de straat. Ik wil niets met levensdelicten te maken hebben, dus ik heb geprobeerd ze te waarschuwen. Maar ja, je kunt soms waarschuwen tot je een ons weegt.” De rechtbank heeft zijn voorarrest voor de liquidatie van Scekic inmiddels opgeheven bij gebrek aan bewijs.

Te wijten aan hoogmoed

Zo zegt El Aissaoui ook de Nederlandse Surinamer Dennis Groenfelt via via te hebben gewaarschuwd, voordat die in mei 2019 in Suriname werd doodgeschoten samen met de 19-jarige Surinaamse Cadischa Prika, met wie hij op een parkeerterrein stond. Groenfelt gold als bodyguard van getrouwen van Mustapha F. “Al deze onschuldige slachtoffers zijn te wijten aan de hoogmoed van Moes F., die zijn fouten niet wilde toegeven en geen oplossingen wilde zoeken.”

Over het levensgevaar voor de advocaten van de kroongetuige, van wie Derk Wiersum in september 2019 daadwerkelijk is vermoord, stelt El Aissaoui tussen januari en zijn aanhouding in maart 2019 het Team Criminele Inlichtingen (TCI) te hebben getipt, de geheime dienst van de recherche, én een advocaat, zo kwam eerder al in het nieuws. “De TCI probeerde me te ronselen als kroongetuige, maar ik zou nooit over mijn oude contacten praten met de politie. Ik ga nog liever dood. Omdat ik er niet op vertrouwde dat de TCI serieus met mijn waarschuwing aan de slag ging, heb ik het ook gedeeld met een advocaat die justitie naar mij had gestuurd. Dat leek me veilig genoeg, omdat die zijn bronnen geheim mag houden.”

Die advocaat heeft dat eerder bevestigd en gesteld dat hij de deken in kennis heeft gesteld, maar die laatste heeft dat ontkend. El Aissaoui, nu: “Toen ik in september 2019 hoorde dat Derk Wiersum ondanks mijn waarschuwingen toch was vermoord, werd ik helemaal gek! Nog diezelfde dag heb ik die advocaat gebeld over dat stelletje amateurs dat de moord niet had voorkomen. Ik bewandelde de formele weg, maar nog kwam het niet goed. De advocaat zei dat ik maar geen wrok moest koesteren tegen de autoriteiten.”

Behalve belastend berichtenverkeer dat justitie tegen hem inbrengt, ziet El Aissaoui verhalen van liquidatiedoelwit Khalid H. als oorzaak van veel problemen. Schutters de hem in januari 2017 moesten liquideren in Utrecht-Overvecht, schoten Hakim Changachi dood. Een nieuwe moordpoging op H. mislukte twee dagen later.

“Khalid heeft vervolgens allemaal geruchten over mij verspreid, omdat hij de leugen had gehoord dat ik samen met anderen achter het moordplan zat. Hij heeft ook gezegd dat ik twee ton op het hoofd van Mustapha F. had gezet. Hij heeft me huilend excuses aangeboden, maar daarna toch aangifte gedaan over mij als opdrachtgever. Wéér later heeft hij opnieuw zijn excuses aangeboden aan mijn familie en bij de onderzoeksrechter zijn fout rechtgetrokken. Hij luisterde te veel naar praatjes.”

Drugshandelaar geen moordenaar

In detentie is El Aissaoui al jaren druk doende zijn Stichting Ex-Marengo op te zetten om jongeren uit het criminele milieu te houden waarin hij zelf diep was afgedaald – naar zijn zeggen als drugshandelaar en niet als moordenaar. Dat hij zijn stichting een gezicht wil geven, is de reden waarom hij met naam en toenaam en foto aan deze publicatie meewerkt.

Aanvankelijk had hij contact met Peter R. de Vries over zijn plan. Die zou hem mogelijk gaan helpen en El Aissaoui vroeg toestemming hem in de inrichting op bezoek te laten komen, blijkt uit een brief in het bezit van Het Parool. Toen De Vries vertrouwenspersoon werd van kroongetuige Nabil B., strandde dat plan. “Ik heb hem succes gewenst en het contact is verbroken. Die twee rollen zouden niet samen gaan. Vreselijk wat De Vries daarna is overkomen (hij werd in juli vermoord in de Amsterdamse binnenstad, red.).”

Wat het plan als hulpverlener behelst? “Ik wil een non-profitproject opzetten om jongeren uit de criminaliteit te houden en ik wil een boek schrijven om te vertellen dat de misdaad een doodlopende weg is. Voor de kleinste dingen worden mensen naar de eeuwige jachtvelden gestuurd. Dat móet stoppen.”

El Aissaoui volgt in detentie een cursus. “Een opleiding tot jongerencoach om specifieke doelgroepen te begeleiden met de boodschap: maak nooit dezelfde fouten zoals ik en vele lotgenoten. De handel (in drugs, red.) is het begin van een boel problemen, zoals liquidaties. Het destructieve pad van criminaliteit leidt tot niets anders dan het verliezen van je vrijheid of je leven.”

De rechtbank in de zaak Marengo heeft inmiddels geoordeeld ‘dat de verdachte gemotiveerd overkomt in zijn wens zijn leven een andere, niet criminele, richting te geven’. Hij zit nog vast voor het mede voorbereiden van de liquidaties van de broers El M. en de (onlangs alsnog geliquideerde) Ebrahim Buzhu, plus het lidmaatschap van een criminele organisatie.

Inmiddels zien volgens zijn advocaten Marcel Heuvelmans en Geert-Jan Knoops verschillende overheidsinstanties de meerwaarde in van het project en zijn de eerste contacten gelegd.

Lastig te controleren Mustapha F. zit in Marokko in de gevangenis na een veroordeling tot 15 jaar cel voor met name internationale drugshandel. Hij is niet bereikbaar voor een reactie. Wel staan zijn reacties opgetekend in verslagen van de verhoren van El Aissaoui. De advocaat die El Aissaoui zegt te hebben gewaarschuwd dat de advocaten van kroongetuige Nabil B. levensgevaar liepen, heeft dat bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtszaal gesteld dat niets bekend is over een waarschuwing aan het Team Criminele Inlichtingen – al is het vanwege de aard van die dienst lastig zaken te controleren, doordat afscherming van tipgevers cruciaal is.

