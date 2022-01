Verdachte in onderzoek moord Rosleny Magdalena is 29-jarige vrouw

Rosleny Magdalena.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De 28-jarige Rosleny Magdalena fietste op 17 november 2016 ’s ochtends vroeg door Amsterdam-Zuidoost, nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht. Op de fietsersbrug bij de Maldenhof werd ze neergeschoten. Op bewakingsbeelden lijkt te zien dat Magdalena, in de buurt van het Holendrechtplein, door een fietser in een regenpak wordt gevolgd.

De recherche noemt een conflict of ruzie in de relationele sfeer als mogelijke aanleiding voor de moord. De zaak kwam twee keer in het programma Opsporing Verzocht, maar werd nooit opgelost. Het OM loofde 15.000 euro uit voor de gouden tip.

Peter R. de Vries

In 2019 dook misdaadjournalist Peter R. de Vries in de zaak. Hij zei toen dat de moord ‘zijn werkelijkheidsbesef tartte’. De familie van Magdalena vertelde in november vorig jaar na het overlijden van De Vries weer alleen te staan bij het aandacht vragen voor de kwestie. “Hij zei dat een oplossing lang op zich kon laten wachten, maar dat hij gerechtigheid wilde,” sprak nicht Shulesca.

De familie liet vrijdag weten blij te zijn dat er een ontwikkeling in de zaak is.