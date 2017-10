Verdachte in liquidatieonderzoek doodgeschoten

De actie had plaats onder leiding van het Amsterdams parket en houdt verband met een lopend onderzoek rond 'een subject' uit het Amsterdamse liquidatiemilieu, laat de politie weten.



In het kader van het onderzoek werd ook in Maarheeze, in Oost-Brabant, gezocht door de politie. Net als Roosteren grenst dat aan snelweg A2. De politie zegt dat er verdachten zijn aangehouden, maar dat nog niet alle verdachten zijn opgepakt.



Over de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekendgemaakt. Omwonenden lieten aan 1Limburg laten weten dat een man op de vlucht sloeg en dat de politie daarna het vuur op hem opende. De actie is onderdeel van een landelijk onderzoek van de politie.



De laatste keer dat de Amsterdamse politie op een liquidatieverdachte schoot was in februari 2015, bij de arrestatie van vier mannen in de Knokkestraat in Nieuw-West. Het piepjonge kwartet was zeer waarschijnlijk onderweg naar het plegen van een huurmoord.



Voor het 'gewetenloos' voorbereiden van een moord op rivaal Samir Z. kregen de heren vorig jaar celstraffen van acht tot twaalf jaar.